HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır’da korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3. kattaki bir evde iddiaya göre çocukların çakmakla oyunu sonucu yangın çıktı. Yangında 3 çocuk ile anneleri ve 1 itfaiye eri duman etkilendi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1103 sokakta bulunan Umut Apartmanı 3’ncü katındaki 9 numaralı dairede çıktı. İddiaya göre, evde bulunan çocuklar oturdukları odada çakmakla oynarken bir anda yataklar alev aldı. Çıkan dumanları gören anneleri bir anda dumanın ortasında kalarak çevredeki vatandaşlar yardım istedi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla anne ve 3 çocuğu alevlerin arasından kurtarılırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangın sırasında duman etkilenen 3 çocuk ile anneleri ve itfaiye eri olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, 3 çocuk annesi G.G. kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavi devam eden G.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, görgü tanıklarından Ali Temel, yangını gördüğünü ve eve girerek diğer vatandaşlarla birlikte kadını ve çocukları dışarıya çıkardıklarını anlattı.
Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
AK Parti'den açık cezaevlerinde salgın izniyle ilgili flaş açıklama!AK Parti'den açık cezaevlerinde salgın izniyle ilgili flaş açıklama!
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Diğer Haberler
AK Parti'den açık cezaevlerinde salgın izniyle ilgili flaş açıklama!
AK Parti'den açık cezaevlerinde salgın izniyle ilgili flaş açıklama!
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı
Araçları düğün konvoyu gibi süslediler ama gerçek farklı çıktı
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: Partimdeyim bir yere gitmiyorum
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: Partimdeyim bir yere gitmiyorum
Türkiye'de eşi benzeri yok! 10 adımda şehir değiştiriyorlar
Türkiye'de eşi benzeri yok! 10 adımda şehir değiştiriyorlar
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi
Mahkeme öncesi flaş gelişme! Cemal Metin Avcı'nın talebine itiraz
Mahkeme öncesi flaş gelişme! İtiraz edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.