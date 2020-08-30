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Diyarbakır’da ’korona halayları’ devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 15:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir sitenin bahçesinde bir araya gelen kadın, çocuk ve gençler halay çekerek virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayından itibaren Türkiye’de de görülmeye başlayan korona virüs vakalarının yayılmasını önleyici tedbirler alınmaya devam ederken, virüsün arttığın illerin başında gelen Diyarbakır’dan bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor.

Diyarbakır’da ’korona halayları’ devam ediyor

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir sitenin bahçesinde bir araya gelen kadın, çocuk ve gençler halay çekerek virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayından itibaren Türkiye’de de görülmeye başlayan korona virüs vakalarının yayılmasını önleyici tedbirler alınmaya devam ederken, virüsün arttığın illerin başında gelen Diyarbakır’dan bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını, düğün konvoylarının olmayacağını belirttiği genelgeye rağmen Diyarbakır’da vatandaşlar, kendi bildiklerini yapmaya devam ediyor.
Kentte bir sitenin bahçesinde toplanan onlarca kişi gelin ve damadı da yanlarına alarak dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti. Birbirleri li kol kola girerek halay çeken kalabalık, korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Diyarbakır’da ’korona halayları’ devam ediyor

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