Diyarbakır’da korona tedbirlerine uymayanlara rekor ceza

Diyarbakır’da salgın süreci başından bugüne kadar tedbirlere uymayanlara toplam 31 milyon 586 bin 339 lira para cezası kesildi. Ayıca 728 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 90 iş yeri ise kapatıldı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirlerine uymayanlara rekor ceza kesildi. Diyarbakır’da salgın sürecinde 31 bin 305 idari işlem uygulanırken, toplam 31 milyon 586 bin 339 lira para cezası kesildiği öğrenildi. Korona virüs tedbirlerine aykırı faaliyet gösterdiği için denetimlerde 728 iş yeri hakkında işlem yapılarak, 614 bin 547 lira para cezası kesildi. Korona virüs tedbirlerine aykırı faaliyet gösterdiği için 90 iş yeri kapatılarak, 433 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Maske takmayan 12 bin 764 kişiye işlem yapıldı

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 bin 113 kişiye 1 milyon 946 bin 252 lira para cezası uygulanırken, farklı tarihlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 bin 24 kişiye ise 4 milyon 35 bin 925 lira para cezası kesildi. Maske takmayan 12 bin 764 kişiye 10 milyon 307 bin 191 lira para cezası, sosyal mesafe kurallarına uymayan 3 bin 748 kişiye ise 4 milyon 123 bin 627 lira para cezası kesilirken, parklarda sosyal mesafe ve tedbirlere uymayan 2 bin 96 kişiye 1 milyon 756 bin 168 lira para cezası kesildi.