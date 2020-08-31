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Diyarbakır’da korona virüse rağmen sabah akşam düğün manzarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklar olmasına rağmen bir sitenin bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, salgını unutup halay çekerek virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.Türkiye’de her gün korona virüs vakalarında ve ölümlerinde artışlar devam ederken, vatandaşlar, yayımlanan yasakları delmeye ve sağlıklarını riske etmeye devam ediyor.

Diyarbakır’da korona virüse rağmen sabah akşam düğün manzarası

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklar olmasına rağmen bir sitenin bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, salgını unutup halay çekerek virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.
Türkiye’de her gün korona virüs vakalarında ve ölümlerinde artışlar devam ederken, vatandaşlar, yayımlanan yasakları delmeye ve sağlıklarını riske etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını, düğün konvoylarının olmayacağını belirttiği genelgeye rağmen Diyarbakır’da vatandaşlar, kendi bildiklerini yapmaya devam ediyor.
Kayapınar ilçesinde bir sitenin bahçesinde toplanan onlarca kişi dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti. Birbirleriyle kol kola girerek halay çeken kalabalık, korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı. O anlar sitede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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