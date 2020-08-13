Diyarbakır’da "Korsan Düğün" Tartışması

Corona Virüsü salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan düğün salonlarının işletmecilerinin başı, şimdi de “korsan düğünlerle” dertte. İnsanlar salgın korkusuyla açık havada düğün yapınca salonlar boş kaldı. Normalleşme sürecinin hemen ardından açılan düğün salonları eskisi gibi rağbet görmüyor. Nedeni ise “korsan düğünler”. Birçok kişi salgın korkusuyla açık havada düğün yapmayı tercih ediyor. Düğün yapılan yerler ise daha önce çay bahçesi, restoran gibi yerler. Bu durum düğün salonlarının müşteri kaybetmesine neden oluyor. Diyarbakır'da düğün salonu işletmecileri bu duruma tepki amacıyla üç günlük kapatma kararı aldı. Düğün salonu işletmecileri adına basın toplantısı düzenleyen Murat Kaçar, ruhsatı olmayan yerlerin düğün salonu olarak kullanmasına tepki gösterdi. Kaçar, “Diyarbakır'ın birçok yerinde otopark, çay bahçesi, kahveler, restoranlarla sitelerde düğünler yapılmaya başlandı. Bunun önüne geçilmesini birçok defa talep ettik. Maalesef bugüne kadar bunun önüne geçilmesi için resmi bir girişimde bulunulmadı. Biz Diyarbakır'daki tüm salon işletmecileri olarak bu konuda bir duyarlılığın gelişebilmesi için bugün itibariyle üç gün düğün salonlarımızı kapatma kararı aldık.Bu konuda devletin resmi makamlarının harekete geçmesini bekliyor, korsan düğün salonlarına dur demesini bekliyoruz'' dedi.

VOA Türkçe’ye konuşan düğün salonu işletmecileri de tepkiliydi. Rıdvan Dilek, tepkisini “Yedi tane düğün salonum var ve hepsi de 45-50 gündür iş yapamıyor. Her yerden düğün sesi geliyor. Herhangi bir ruhsatı olmayan, korunma önlemi olmayan yerler. Biz de kontrol ediyoruz, bu bizi çok fazla maddi zarara uğratıyor” cümleleriyle dile getirdi. Şehmus Ava ise tüm uyarılara rağmen önlem alınmadığını ifade ederek, “Bugünkü açıklamamızın en büyük nedeni kaçak yapılan düğünler. Resmi olarak ruhsatları olmayan çay bahçeleri, kafeler, restoranlar düğün yapıyor. Bunu yaparken de Diyarbakır'daki vaka sayılarının artmasına neden oluyorlar. Bu da bizim iş yerlerimizi etkilemesinden ve kapanmasına kadar da götürmesinden endişe ediyoruz” diye konuştu. Vatandaşlar: “Düğün yapılmasın” Peki, vatandaşlar bu tartışmaya nasıl bakıyor? VOA Türkçe’ye konuşan Diyarbakırlılar düğünlerin riskli olduğunu ve hiç yapılmaması gerektiğini söyledi. Sinan Baykal düğünlerin riskli olduğunu düşünenlerden. Baykal, “İnsanların toplu olduğu her yerde mesafe kuralı ihlal ediliyor aynı şeyin düğünlerde de geçerli olduğunu düşünüyorum özellikle kapalı alanlarda çok risk taşır” şeklinde konuştu.

Hüseyin Şenyiğit da düğün yapılmasına karşı çıkanlardan. Şenyiğit, “Bence hiç yapılmaması lazım. Ben eğlenceye karşıyım. Gidin On Gözlü Köprü’ye bakın adamlar üst üste biniyor. Yazık, günah değil mi? Bir davul zurna çalıyor, millet orada toplanıyor. Kendini düşünmüyorsan çocuğunu düşün, evdeki anne-babanı düşün” dedi. Düğünlerin yapılmamasını isteyenlerden biri de Abdurrahman Aslan. Aslan düşüncelerini şu cümlelerle dile getirdi: ”Aslında düğünlerin yapılmaması lazım. Açık alanda ya da kapalı alanda fark etmiyor. Corona, Diyarbakır'da ciddi bir mesele oldu. Dünyanın her tarafına salgın almış gitmiş, düğünlerin yapılması çok da artık önemli değil. İnsanların sağlığını bırakıp düğünle uğraşmaması gerekir.” Valilikten genelge Bu tartışmalar sürerken valilik akşam saatlerinde bir genelge yayınlayarak, düğünlerde gelin-damat dışında oyun oynanmasını yasakladı. Vali Münir Karaloğlu, düğünlerin 19.30 ile 22.30 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını ve kafe, restoran gibi ruhsatında düğün salonu ibaresi olmayan tüm yerlerde düğünlerin yapılmasının yasaklandığını söyledi.