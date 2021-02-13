Diyarbakır’da Köy Okulları Yüz Yüze Eğitime Hazırlanıyor

Vaka sayısının az ya da hiç olmadığı köylerde 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime başlama kararı alınmasının ardından, Diyarbakır’da da okullarda hazırlıklara başlandı. Ancak eğitim sendikaları, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime başlanmasının riskli olduğunu görüşünde. Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim öncesi, Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" uyarınca alınan önlemler duyuruldu. Önlemlerin bazıları şöyle: “- Okullarda tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. - İl müdürlükleri koordinasyonunda açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı. - Öğrenci ve çalışanların, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenen kişi sayısını geçmeyecek ve aynı yerde oturmalarını sağlayacak planlar oluşturuldu. - Okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen kurallar ve gerekli uyarılar yazılı ve görsel olarak paylaşıldı.

- Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri korucuları kullanmaları için önlem alındı. - Okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi. Sınıflarda yüksek sesle etkinlik yapılmaması için düzenlemeler yapıldı. - Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı. - Okullara ziyaretçi kabul edilmemesi başta olmak üzere veliler ve diğer ilgili taraflarca uyulması gereken konular, okulların web siteleri ve diğer iletişim araçları ile duyuruldu. İlgili tarafların uyması gereken kurallara ilişkin taahhütler alındı.” Eğitim Sen “Öğretmenler aşılanmadan eğitime başlamak doğru değil” Ancak Valiliğin paylaştığı bu tedbirlere Eğitim Sen’den itiraz geldi. Diyarbakır Eğitim Sen 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Çetin, öğretmenlere aşı yapılamadan eğitime başlanmasının doğru olmadığını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Çetin, okullara hijyenik malzeme dağılmasının yeterli olmadığını savunarak şunları söyledi: “Eğitim-öğretimin Pazartesi başlayacak olmasına rağmen henüz hiçbir öğretmen aşılanmadı. Aynı şekilde okullara üç beş kutu maske ve dezenfektan gönderip, başka bir hiçbir önlem alınmamasını kabul etmeyeceğiz ve sahada bunun takipçisi olacağız. Hiçbir öğretmenin aşılanmaması bizim için endişe vericidir. Bakanlığı bu konuda uyarıyoruz, pandemiden ötürü öğrenci ve öğretmenlerin sağlığı ve hayatı ile ilgili yaşanacak bütün olumsuzlukların sorumlu olacaklardır. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz, eğitim ve öğretimde emek verecek eğitimci arkadaşlarımızın derhal aşılanması çağrısı yapıyoruz.”

Eğitim-Bir-Sen: “Aşı takviminde öğretmenlere öncelik verilmeli” Eğitim-Bir-Sen de aşılama sırasında öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini savundu. VOA Türkçe’ye konuşan Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tokdemir, teknolojik eksiklikler nedeniyle kırsal kesimlerdeki okulların uzaktan eğitimden yeterince yararlanamadığını belirterek, köy okullarında yüz yüze eğitime başlanmasının önemli olduğunu söyledi. Tokdemir, “Yeni dönemde özellikle il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararlarıyla yüz yüze eğitime başlanacak noktaların belirlenmesini çok sağlıklı bir değerlendirme olarak görüyoruz. Özellikle kırsal kesimlerde çocukların uzaktan eğitim koşullarına yeterince istifade edemediği yerlerde yüz yüze eğitime başlanması çok değerli bir başlangıç. Diyarbakır'da uzaktan eğitimde en sık sorun yaşadığımız yerler kırsal bölgelerdi. Buralarda internet altyapısı yok, tablet bilgisayar yok, dolayısı burada internete erişim canlı derslere katılım daha az. Dolayısıyla burada yüz yüze eğitime öncelik verilmesi önemli. Özellikle taşıma merkezi okullarda öğrenci yoğunluğu çok fazla, buralarda her gün yüz yüze eğitim yapılmasını bir risk olarak değerlendiriyoruz. Bütün öğrencilerin okula gelmesini sağlayacak şekilde, dönüşümlü bir sistem işletilebilir. Bütün sınıflar neredeyse her sırada 2-3 öğrenci oturmaktadır zorunda kalır, oralar biraz toparlayabilirsek, sıkıntı olmaz” dedi.