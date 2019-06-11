Diyarbakır'da köy okulunun ödüllü kız ragbi takımı

- "Ragbi bizim için bir aşk hikayesine dönüştü"

Atıl basketbol topundan ragbi topu yaptığını söyleyen Ayar, "Daha sonra bez kullandık. Bu şekilde çocuklara ragbiyi sevdirdik. Daha sonra ragbi bizim için bir aşk hikayesine dönüştü. Antrenman yapmadığımız zamanlarda bile çocukları okul bahçesinde birbirlerine pas atarken görmek beni son derece mutlu etti." dedi.

Sadece beden eğitimi dersinde ve öğlen arasında antrenman yaparak Türkiye'de ikinciliği elde ettiklerini vurgulayan Ayar, "2 aylık bir çalışma sonucunda Türkiye Şampiyonası Yıldız Kız Tag Ragbi müsabakalarında ikincisi olduk. Tek bir sayı yiyerek şampiyonluğu kaçırdık." ifadesini kullandı.

- Velileri ikna etti

Müdür Umutak Sünger de takıma elinden gelen desteği verdiğini aktararak, "Veliler, ilk başta kız çocukları olduğu için sıcak bakmadı ama ikna edince desteklerini aldık. Bu da bizi gururlandırdı. İlimizin terör yerine spor ve başarıyla anılması bize gurur verdi." dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Neşe Ceylan ise ragbi oynamasına ailesinin ilk başta karşı çıktığını anlatarak, öğretmenin ailesini ikna etmesiyle takımda yer aldığını söyledi.