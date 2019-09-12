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Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 22:43 | Son Güncelleme

JANDARMA GENEL KOMUTALIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan  minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişinin şehit olduğu, 13 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

JANDARMA GENEL KOMUTALIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişinin şehit olduğu, 13 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Mesajda, şöyle denildi:

"Diyarbakır kulp kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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