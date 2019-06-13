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Diyarbakır’da kuduz alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kuduz olan bir tilki çoban köpeğini, çoban köpeği de sahibinin oğlunu ısırdı.

Diyarbakır’da kuduz alarmı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kuduz olan bir tilki çoban köpeğini, çoban köpeği de sahibinin oğlunu ısırdı. İmha edilen köpekte kuduz ortaya çıkınca köy 6 ay boyunca karantinaya alındı.
Olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arazide gezen ve kuduz olduğu değerlendirilen bir tilki, M.V.Y.’nin köpeğini ısırdı. Birkaç gün sonra ısırılan köpek, M.V.Y.’nin ilkokul 4. sınıfa giden oğlu M.A.Y.’yi ısırdı. M.A.Y. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler sevk edildi. Veterinerler köpeği dezenfekte edip kireçledikten sonra gömerken, alınan numuneleri de incelenmek üzere Elazığ’a gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından köpeğin kuduz çıkması üzerine köy 6 ay boyunca karantinaya alındı.
Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren kuduz vakasının çıktığı Bilmece Köyü Muhtarı Mehmet Sait Yılmaz, tilkinin köpeği, köpeğin de başka bir köpeği ısırdıktan sonra sahibinin çocuğuna saldırdığını söyledi. Yılmaz, “Isırılan köpek bir hafta 15 gün sonra sahibinin çocuğunu ısırıyor. M.V.Y.’nin çocuğu M.A.Y.’yi ısırıyor. Hastaneye götürdük, gereken aşılarını yaptık. Sağlık kontrollerini yaptık. Çocuğun durumu şu anda stabil, herhangi bir sorun yok. Sonra köpeği öldürüp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne haber verdik. Oradan veteriner arkadaşlar geldi. Veteriner arkadaşlar köpeği dezenfekte edip kireçleyerek köpeği gömdü. Gereken numuneler alındı Elazığ’a gönderildi. Gelen tahlillerde köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Anlaşıldıktan sonra köy karantinaya alındı. 6 ay boyunca karantinada olacak, gereken tedbirler alındı. Bu giriş çıkışların tamamıyla yasak olduğu anlamına gelmiyor. Veterinerler gelip besili olan hayvanlarımız var. Bunların kuduz olmadığı raporlarını alıp o şekilde satışa veya giriş çıkışlarına izin verilecek. İnsanlar, araziye çıkmayacak, boş dolaşmayacak. Anladığımız kadarıyla arazide birkaç tilkinin de kuduz olduğu söyleniyor. Bunların da tilkilerden çoban köpeklerine ondan da çocuğa geçiyor” dedi.
Görevlilerin kuduz olduğu öne sürülen tilkileri bulma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır’da kuduz alarmı

Diyarbakır’da kuduz alarmı

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