Diyarbakır’da Kuraklık Alarmı

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Diyarbakır’da Ticaret ve Sanayi Odası, tarlaların yüzde 80’inde hasat yapılamayacağını açıkladı. Ziraat Mühendisleri Odası da bölgenin ‘Afet Bölgesi’ ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Meteorolojik verilere göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar normale göre yüzde 14, 2020 yılı Mart ayı yağışlarına göre de yüzde 56 azaldı. Bu azalmalar beraberinde kuraklık getirdi. Buğday, arpa ve mercimek eken ancak sulu tarım yapmamış olan çiftçiler kuraklıktan en fazla etkilenen kesimlerin başında geliyor.

Tabloyu VOA Türkçe’ye değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Abdulsamet Ucaman, bölgenin birçok yerinde kuraklık yaşandığını söyledi. Bölgenin ‘Afet Bölgesi’ ilan edilmesi çağrısı yapan Ucaman, “Meteorolojik verilere baktık, geçen yıla oranla yüzde 54 kuraklık var. Son 14-15 yıla göre yüzde 14 oranında kuraklık var. Mardin tarafında, Suriye sınırının tamamı, Nusaybin’de susuz tarım yapılan yerlerin hepsi kurak. Şanlıurfa tarafında birçok yerde kuraklık tespit ettik. Diyarbakır'da da susuz tarım yapılan yerlerin hepsi kurak. Bundan sonra artık yağmur yağsa da buradan dönüş yok, verim alınamaz. Tam tanelerin süt dolum döneminde kuraklık vurdu, taneler olgunlaşamadı. Şimdi kurtulsa da başka bir şey için kullanılamaz. Ancak yemlerin arasında hayvanlara verilebilir. Çiftçilerin çoğu ürünlerini kaldıramayacak çünkü bu onlara masraf olacak. Daha önce de çağrı yaptık, afet bölgesi ilan edilsin dedik, duymazlıktan geldiler. Afet bölgesi olması için çağrımızı yineliyoruz” dedi.