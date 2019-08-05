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Diyarbakır'da kurbanlıklara bakan çok, alan az

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası'na getirilen kurbanlıkların satışı yapılıyor.

Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası'na getirilen kurbanlıkların satışı yapılıyor. Hayvan sahipleri, borsada hareketlilik olduğunu ancak henüz fazla satış yapamadıklarını söyledi. Diyarbakır'da kurbanlıklar, Canlı Hayvan Borsası'nda satışa çıkarıldı. Hayvan sahipleri, borsaya gelip, bakanların çok olduğunu ancak satın alanların az olduğunu söyledi. Köyünde beslediği büyükbaşları bayram öncesi Canlı Hayvan Borsası'nda satışa çıkaran Mehmet Ay (45), ithal et nedeniyle yerli hayvanlara talebin azaldığını belirtti. Ay, "Bizim hayvanlar satılmıyor. Saman ve yem fiyatları da pahalı. Bu nedenlerle zarar ediyoruz. İşler iyi değil, hayvanlarımızı kimse almıyor. Canlı hayvanın kilosu 18, et olarak ise 28 liradan satılıyor" diye konuştu. Küçükbaş yetiştiricisi Kadir Kızıltepe (51) ise artan yem fiyatlarının, hayvan yetiştiricilerini etkilediğini belirterek, "500 küçükbaşım var, hiçbirini satamıyorum. Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsası'nda hareketlilik var ama hayvan alan kimse yok" dedi.

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