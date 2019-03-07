Diyarbakır’da kurduğu hayali Bağcılar’da gerçekleştirdi

İSTANBUL, (DHA) -Diyarbakır’da kısıtlı imkanlar nedeniyle modelistlik yapamayan Cihan Turan, İstanbul’da önce Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim aldı ardından modaevi açtı.

Genç girişimcinin şimdiki hedefi ise bir marka olup kendi gibi düşünen kızlar için Diyarbakır’da büyük bir modaevi açmak. Cihan, genç kızlara “Kadının diğer adı gayrettir. Eve kapanıp bilgi ve becerinizi köreltmeyin. Zamanınızı akıllıca harcayın” tavsiyesinde bulundu

Modelistlik ve stilistlik kursuna kayıt yaptıran Turan, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Diyarbakır’da annemden biçki dikiş öğrenmiştim. Az da olsa bir alt yapım vardı. Yeteneğim olduğunu fark ettim ancak bunu gösterebilecek alan yoktu. Bulunduğumuz yerde kadınların imkanları her açıdan çok kısıtlıydı. Zamanımın boşuna geçtiğini fark ettim. Bunun üzerine İstanbul’a gelmeye karar verdim. Bağcılar Belediyesi’nin verdiği bu kurslarda hem yabancısı olduğum İstanbul’da yeni arkadaşlıklar edindim hem de eğitim aldım. Kursta tanıştığım bir arkadaşımla modaevi açtık. Kendime özel tasarımlar yapıyorum. Kişiye özel çalışmalar yapıyorum. Ancak hedefim burada kalmak değil. Diyarbakır’dan İstanbul’a taşıdığım hayalimi tüm dünyanın tanıyacağı bir marka haline getirmek istiyorum. En büyük hayalim ise benim gibi düşünen ve fırsat bulamayan kızlar için Diyarbakır’da büyük bir modaevi açmak.”