Diyarbakır’da Kürtçe Eğitim Mitingine İzin Verilmedi

Bir grup sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti tarafından, Kürtçe’nin eğitim dili ve resmi dil olması talebiyle, Diyarbakır’da düzenlenmek istenen mitinge izin verilmedi. Mitingi organize edenler durumu oturma eylemiyle protesto etti. Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği, Dil ve Kültür Ağı, Kürt Dil Platformu ile HDP tarafından organize edilen mitingin İstasyon Meydanı’nda yapılması planlanmıştı. Ancak mitinge izin verilmedi. Buna rağmen, mitingi organize eden kurumların temsilcileri Yenişehir İlçesi’ndeki sanat sokağında toplandı. Grup mitingin yapılacağı alana yürümek istedi. Grubu ablukaya alan polis yürüyüşe izin vermedi. Polisle uzun süre müzakere eden grubun, sadece basın açıklaması yapmasına izin verildi. Ancak basın açıklaması için başka bir yer gösterilince tansiyon yükseldi. Grup, Sanat Sokağı’nda açıklama yapmakta ısrar etti. Bu sırada başka grupların da toplanması üzerine polis müdahale etti. Grupların biraraya gelmesine izin vermeyen polisle eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Gruplar zaman zaman tepkilerini alkış ve sloganlarla dile getirdi. Grupların polis ablukasında halay çekmesi de ilginç görüntüler oluşturdu.

Basın açıklaması yerine oturma eylemi Polisin Sanat Sokağı’nda basın açıklamasına izin vermemesi üzerine gruplar oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi sürerken VOA Türkçe’ye konuşan eylemciler, taleplerinin Kürtçe eğitim olduğunu söyledi. Eylemcilerden Zeynel Barlas, Kürtçe eğitimin yasal hak olduğunu belirterek, “Biz bugün dilimiz için burada toplandık. Dilimiz için yasal haklar talebinde bulunuyoruz. Dilimizin özgürlüğü için bir yürüyüşe katıldık. Dilimizi özgürce konuşarak kendimizi anadilimizde ifade etmek ve temel eğitim haklarımızın sunulmasını istiyoruz. Bu bizim en doğal ve en yasal hakkımız. Bu memleket bizim kendi memleketimiz ve biz bu memlekete sonradan gelmedik” dedi. Hasan Sayar duygularını “Talebimiz, dilimizin resmi dil olmasıdır. Dünyada ne kadar insan varsa kendi diliyle eğitim görüyor, sadece Kürtler görmüyor” cümleleriyle dile getirdi. Batman’dan gelerek eyleme katılan Fatma Ablay ise görüşlerini şu cümlelerle dile getirdi: “Bizim talebimiz özgür bir gelecekte, kendi dilimizle yaşamak çünkü bir memleket ve bir toplum dilsiz olamaz. Biz de dilimizi istiyoruz bunun için bugün buradayız.”