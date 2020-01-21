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  4. Diyarbakır'da kurulacak çağrı merkezlerinde 3 bin kişi istihdam edilecek

Diyarbakır'da kurulacak çağrı merkezlerinde 3 bin kişi istihdam edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentte bu yıl içerisinde kurulacak 2 çağrı merkezinde 3 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.  Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen 'İl İstihdam Kurulu' toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapıldı.

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentte bu yıl içerisinde kurulacak 2 çağrı merkezinde 3 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen 'İl İstihdam Kurulu' toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, kentte bu yıl içerisinde istihdama yönelik yapılacak yatırımları değerlendirdi. Vali Güzeloğlu, Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) sonra en büyük projesi olan Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla 300 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, Diyarbakır'ın en önemli başka bir projesi olan İhtisas Organize Bölgesi'nin kurulması için ise çalışmaların devam ettiğini aktardı. Diyarbakır?ı üretim merkezi konumuna getirip istihdam piyasasına ciddi katkılar sunacaklarını anlatan Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"Diyarbakır'ın önümüzdeki 50 yılına hizmet edecek küçük sanayi sitelerinin temelini oluşturuyoruz. Sosyal donatım alanları, sağlık alanları, eğitim kurumları, iş verimini sağlayacak merkezler, mesleki teknik eleman yetiştirecek okullar bu sitede olacak. Bu alana geçişle birlikte 5 bine yakın ek istihdamı orada sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tam anlamıyla projelendirme çalışmalarında bu konunun hem takipçisiyiz hem de yakın bir izleyicisiz."
ÇAĞRI MERKEZLERİNDE 3 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
2020 hedeflerinde çağrı merkezleri ve turizm yatırımlarının önemine değinen Vali Güzeloğlu, özellikle genç ve beyaz yakalı istihdamında çağrı merkezlerinin önemli bir yer sahip olduğunu belirtti. 2020?de 2 çağrı merkezini hayata geçireceklerini anlatan Vali Güzeloğlu, bu merkezlerde 3 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

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