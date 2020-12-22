Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürdü. Kuyumcu dükkanında bulunan şahsın annesi, hırsızların ellerindeki silahı alarak zanlılara karşı koymaya çalıştı. Hırsızlar, altınları alamadan olay yerinden uzaklaştı.
Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürdü. Kuyumcu dükkanında bulunan şahsın annesi, hırsızların ellerindeki silahı alarak zanlılara karşı koymaya çalıştı. Hırsızlar, altınları alamadan olay yerinden uzaklaştı.
Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürdü.
Diyarbakır’da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürdü. Kuyumcu dükkanında bulunan şahsın annesi, hırsızların ellerindeki silahı alarak zanlılara karşı koymaya çalıştı. Hırsızlar, altınları alamadan olay yerinden uzaklaştı.