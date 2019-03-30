HABER

Diyarbakır'da kuzenlerin silahlı çatışması: 1'i ağır, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

  Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan kuzenlerin kavgası, tabancaların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan kuzenlerin kavgası, tabancaların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Cadde ortasındaki çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğleden sonra merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yenihal Caddesi üzerindeki iş yeri önünde karşılayan ve kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma önce kavgaya ardından cadde ortasında silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabancayla ateş açtığı çatışmada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kurşunların isabet ettiği bazı iş yerleri ve araçlarda zarar oluştu.
ÇATIŞMA ANI KAMERADA
İki grubun birbirlerine tabancalarla ateş açması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yere düşen yaralıların birbirlerine ateş açmayı sürdürdüğü görüldü.

Görüntü Dökümü
---------
- Olay yerinden detaylar
- Kavganın yaşandığı işyerinden detaylar
- Polisin işyerinde inceleme yapması
- Araçlara ve işyerlerine isabet eden kurşunlar
- Bazı yaralıların ambulansa alınması
- Genel ve detay görüntüler
- Çatışma anından cep telefonu kamerası görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 274 MB + 151 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Otomobilin altında kalan köpeğinin başında ağladıOtomobilin altında kalan köpeğinin başında ağladı
Kazada ölen İlayda, gözyaşları arasında toprağa verildiKazada ölen İlayda, gözyaşları arasında toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.