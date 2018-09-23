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Diyarbakır'da Lice'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 2 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatlarıyla ölü ele geçirildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 2 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatlarıyla ölü ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Komutanlığı'nca, dün Lice ilçesi Akçabudak köyü mülki sınırları içerisinde operasyon başlatıldığını belirtilerek, "Operasyon neticesinde 2 terörist, üzerlerinde bulunan 1 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 5 adet M-4 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 140 adet M-4 fişeği, 85 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığını vurgulanan açıklamada, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombaları patlayıcı madde imha timi marifetiyle emniyetli şekilde imha edildiği belitildi.

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