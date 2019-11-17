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Diyarbakır'da lig maçında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 15:09 | Son Güncelleme

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta Amed Sportif Faaliyetler ile Afjet Afyonspor karşılaşmasının 38'inci dakikasında bazı taraftarların sahaya inmek istemeleriyle gerginlik çıktı.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta Amed Sportif Faaliyetler ile Afjet Afyonspor karşılaşmasının 38'inci dakikasında bazı taraftarların sahaya inmek istemeleriyle gerginlik çıktı.
Diyarbakır Stadyumu'nda konuk ettiği Afjet Afyonspor ile karşılaşan Amed Sportif Faaliyetler, maç sırasında gerginlik çıktı. Karşılaşmanın 38'inci dakikasında ev sahibi ekipten Muhammed Burak, sağ kanattan atak geliştirdiği sırada rakip oyuncu Nazmi'nin topa müdahalesiyle yere düştü. Maçın hakemi Gürel Uzuner, pozisyona devam kararı verince Muhammed Burak, hakeme tepki gösterdi. Gürel, Uzuner’i alkışlayarak protesto etti. Maçın hakemi, sarı kart gösterdiği Muhammed Burak, itirazını sürdürmesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Amed Sportif Faaliyetler'in yedek kulübesinde Muhammed Burak'ın kart görmesine tepki göstermeleriyle kaleci antrenörü Mesut Önal kırmızı kartlar, takım kaptanı Mansur ise sarı kart gördü.
Hakemin kırmızı kartları göstermesinin ardından Amed Sportif Faaliyetler'in bir grup taraftarı sahaya inmek istedi. Taraftarların sahaya inmeleri polis ekiplerince önlendi. Bu sırada sinir krizi geçirdikleri belirlenen bazı taraftara sağlık görevlilerince müdahale edildi. Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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