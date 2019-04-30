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Diyarbakır'da 'Lojistik Köy' tanıtıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:44 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 229 hektarlık alanda kurulacak 'Lojistik Köy' projesi tanıtımı yapıldı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da 229 hektarlık alanda kurulacak 'Lojistik Köy' projesi tanıtımı yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeoğlu, "Proje Türkiye'nin Ortadoğu, Asya ve devamında dünya ile buluşmasını sağlayacak" dedi.

Diyarbakır'da valilik öncülüğünde Elazığ karayolu üzerindeki Gözalan Mahallesi'nde kurulacak 'Lojistik Köy'ün tanıtımı bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarının yöneticileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Projenin tanıtıldığı sunumda, 229 hektarlık alanda kurulacak 'Lojistik Köy' projesiyle Diyarbakır’ın yurt içi ve yurtdışı ticari operasyonların merkezi konumuna getirilmesi hedeflendiği, ilk etapta 5 bin 400 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, çok kısa süre içerisinde organize sanayi bölgelerinin kurulması, lojistiğin alt yapısının sağlanması ve tüm beklentilerin karşılanması yolunda önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Hükümetimizin programında da yer alan dış ticaretin özellikle öne çıkması ve komşularla ticaretin yoğunlaşması sürecinde Diyarbakır bu açıdan tarihi ve çok kritik bir öneme ve role de sahip. Bugün sizlerle paylaştığımız Lojistik Köyümüz bütün bu beklentileri karşılayacak. Sadece Diyarbakır merkezli bir lojistik kavramını ve alt yapısını değil Diyarbakır'ı bir hat düşündüğümüz zaman bölgesel ölçekte Türkiye'nin, Ortadoğu, Asya ve devamında dünya ile buluşmasını sağlayacak bir merkez olarak düşünülüyor. Bunu sağlayacak alt yapımızın da olduğunu biliyoruz. Özellikle üç ulaşım aksına dayalı ve bağlı bir buluşma merkezi olan Diyarbakır Lojistik Köyü Diyarbakır'ın kalkınma ve gelişmesine de yön verecek. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki elimizde bu varlığı ve zenginliği doğru yönettiğimiz takdirde sadece Diyarbakır adına değil ülkemiz ve bölgemiz adına da çok önemli bir kazanım elde edeceğiz" dedi.

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