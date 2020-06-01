Diyarbakır’da Lokantalar Tedbirler ve Endişelerle Yeni Döneme Başladı

DİYARBAKIR- Corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Diyarbakır’ın yerel restoranları yeniden işbaşı yaptı. Günlerdir evlerinden çıkmayan insanlar Türkiye'de kademeli normalleşme süreci kapsamında kentin popüler mekanlarına gitmeye başladı. Diyarbakır kent kültüründe önemli bir yere sahip olan kahvaltıcılar salgının başlamasıyla birer birer kapanmıştı. Hükümetin normale dönüş tedbirleri kapsamında ilk açılan yerler arasında kahvaltıcılar da vardı. Kentin ünlü mekanları arasında olan "Mustafa’nın Kahvaltı Dünyası" da bugün kepenklerini açtı. Günler öncesinden temizlik yapan işletmeciler, kişisel önlemlerini de alarak müşteri kabul etmeye başladı. Garsonlar eldiven, maske ve siperlik kullanıyor Salgın öncesi günlerde sabah saatlerinde kalabalık olan işletme yeni dönemin ilk gününde günlerdir evlerinden çıkmayan çok sayıda kişiyi ağırladı. Kahvaltı yapmak için mekana gelenler sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen masalara oturdu. Servis yapan garsonlar da eldiven, maske ve siperlik kullandı.

Müşteriler hem memnun hem de endişeli Müşteriler arasında günler sonra ilk kez evlerinden çıkanlar vardı. VOA Türkçe’ye konuşan müşteriler önlemlerin gevşetilmesinden memnun olduklarını ifade etti. Mehmet Bozan, “Yaklaşık 2 aydır köydeyiz. Salgından dolayı çıkamadık. Bugün yasak kalktı, biraz iyi oldu. Çok sıkılmıştık. Şimdi rahatladık biraz. Biz de bir kahvaltı yapalım dedik. Sevinçliyiz. Umarız bu hastalık insanlıktan uzaklaşır. Biraz korku vardı tabii. Biz genciz, belki tesiri olmaz. Ama büyüklerimiz için çok riskli. Anne ve babalarımız için biraz korkuyoruz” dedi. Bozan ile birlikte kahvaltı için mekana gelen Mahmut Erk ise hala endişe ettiklerini ancak yine de dışarı çıktıklarını söyledi. Erk, “Yaklaşık iki buçuk üç aydır gitmemiştik. Bizim için de iyi oldu. Evde her taraf kapalı olunca sosyal ortam yoktu, arkadaşı alıp direk buraya geldik. Güzel oldu, mutluyuz. Sadece bu motivasyon bile insana yetiyor. Hala da korkuyoruz, taşıyıcı olabiliriz. Her şey olabilir, başkasından kapabiliriz. Her zaman çekince var, tedbir alıyoruz” diye konuştu.

İşletme sahipleri tüm tedbirleri aldıklarını söylüyor İşletme sahiplerinden Zeynel Avcılar, yeni dönem için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Avcılar, “Yaklaşık 3 aydır kapalıyız. Gerekli tedbirleri aldık. Müessesemizin ilaçlanması ve hijyen için bütün çalışmalar yapıldı, personel gerekli talimatları aldı. Hepimiz maskeliyiz. Sağlıklı ve temiz bir ortamdayız. İnsanların rahatlıkla evlerindeymiş gibi kahvaltı yapmaları için bütün önlemleri aldık" dedi. "Yeni dönem zor olacak" Diyarbakır’la özdeşleşen ciğer kebabı da yasaklardan etkilenen sektörler arasındaydı. Yasakların kalkmasıyla birlikte kentin tanınmış ciğercileri kapılarını açtı. Kentin bilinen markalarından Onur Ocakbaşı, salgın sonrası yeni önlemlerle müşteri kabul etmeye başladı. Mevcut personele ek olarak işe alınan bir kişinin tek görevi lokantayı dezenfekte etmek. Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü şartları ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hijyen koşullarını oluşturduklarını ve gereken önlemleri aldıklarını belirten işletme sahibi Vedat Günaydın yeni dönemin zor olacağı görüşünde.