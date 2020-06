Diyarbakır’da Lokantalar Tedbirler ve Endişelerle Yeni Döneme Başladı

Müşteriler hem memnun hem de endişeli

Müşteriler arasında günler sonra ilk kez evlerinden çıkanlar vardı. VOA Türkçe’ye konuşan müşteriler önlemlerin gevşetilmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Mehmet Bozan, “Yaklaşık 2 aydır köydeyiz. Salgından dolayı çıkamadık. Bugün yasak kalktı, biraz iyi oldu. Çok sıkılmıştık. Şimdi rahatladık biraz. Biz de bir kahvaltı yapalım dedik. Sevinçliyiz. Umarız bu hastalık insanlıktan uzaklaşır. Biraz korku vardı tabii. Biz genciz, belki tesiri olmaz. Ama büyüklerimiz için çok riskli. Anne ve babalarımız için biraz korkuyoruz” dedi.

Bozan ile birlikte kahvaltı için mekana gelen Mahmut Erk ise hala endişe ettiklerini ancak yine de dışarı çıktıklarını söyledi. Erk, “Yaklaşık iki buçuk üç aydır gitmemiştik. Bizim için de iyi oldu. Evde her taraf kapalı olunca sosyal ortam yoktu, arkadaşı alıp direk buraya geldik. Güzel oldu, mutluyuz. Sadece bu motivasyon bile insana yetiyor. Hala da korkuyoruz, taşıyıcı olabiliriz. Her şey olabilir, başkasından kapabiliriz. Her zaman çekince var, tedbir alıyoruz” diye konuştu.