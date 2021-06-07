Diyarbakır’da Medikal Firmaları İflasın Eşiğine Geldi

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, medikal sektörünün durma noktasına geldiğini söyledi. Firmaların hastanelere ürün tedarik etmekte zorlandıklarını ifade eden Kaya “Son üç yıl kendi olanaklarıyla malzeme tedarik eden medikal firmaları, bankaların kredi limitlerini askıya almaları ve kredi limitlerini düşürmeleri nedeniyle ürün temin ve tedarikinde zorlanmaktadırlar. Medikal firmalarının kamudan alacaklarının vadesi 540 günü (18 Ay) aştı. Geriye dönük ödemeler yapılamadığından daha önce hastaneler alacaklı firmalara alacaklarının yüzde 25’inden feragat etmeleri halinde ödemelerini alabilecekleri belirtilmiştir. Kamu hastanelerinin bu tutumlarına karşılık birçok firma çaresiz kalıp feragatı kabul etmelerine rağmen alacaklarını alamamışlardır” dedi.

Diyarbakır’da faaliyet gösteren 400’ü aşkın medikal firması, bugünlerde ekonomik krizle boğuşuyor. Firmaları iflasın eşiğine getiren krizin nedeni, kamu hastanelerinin ödeme yapmaması. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)’ndan yapılan açıklamada, kamu hastanelerinin medikal firmalarına 540 günden bu yana ödeme yapmadığına dikkat çekildi.

“Halk sağlığı riske atılıyor”

Kaya, firmaların 2020 yılına ait alacaklarının, acilen ödenmesi çağrısı yaparak halk sağlının riske atıldığı uyarısını yaptı. Kaya “Kamu hastaneleri feragat sürecinden sonra ödeme vadelerini düzelteceklerini beyan etmelerine rağmen halen hiçbir adım atılmamış, sektör bu belirsizlikle iflasın eşiğine gelmiştir. Hastaneler artık tıbbi malzeme ve hizmet alamaz duruma geldiklerinden hastalar mağdur edilmekte, çok ciddi halk sağlığı sorunu ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Firmalar iflasın eşiğinde

VOA Türkçe’ye konuşan firma sahipleriyse iflasın eşiğine geldiklerini söyledi Ticaret Odası Sağlık Grubu Meslek Komite Üyesi ve medikal firması sahibi Mehmet Akgün, ödemeleri 18 ay geriden aldıklarını söyledi. Akgün, döviz artışından ciddi etkilendiklerini vurgulayarak “2020'nin Ocak ayında fatura ettiğimiz ürünün parasını daha yeni aldık. Bütün ürünlerimizi dövizle alıyoruz. Dövizin artışı bizi ciddi etkiliyor. Zaten yüzde 15-20 kâr marjıyla satıyoruz. Dövizin artışı o kâr marjını da götürüyor. Verdiğiniz malın parasını 18 ay sonra aldığınızı düşünün. Bankadan kredi çektiğin zaman yüzde 25-30 faiz veriyorsun. Bu böyle devam ederse çoğu firma kapanma noktasına gelir” şeklinde konuştu.