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Diyarbakır’da MHP gücüne güç katıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır’da yeni katılımlarla gücüne geç katmaya devam ediyor.

Diyarbakır’da MHP gücüne güç katıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır’da yeni katılımlarla gücüne geç katmaya devam ediyor. Diyarbakır’da 27. dönem bağımsız milletvekili adayı Özkan Yıldırım ile beraberindeki bir grup hilal çatısı altında buluştu.
Diyarbakır’da halkın büyük teveccüh gösterdiği MHP büyümeye devam ediyor. Sık sık bireysel ve gruplar halinde iltihaklara sahne olan MHP, Diyarbakır’da yeni katılımlarla daha da güçlendi. Diyarbakır’da 27. dönem bağımsız milletvekili adayı Özkan Yıldırım ile beraberindeki grup, üç hilal çatısı altında buluştu. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Özkan Yıldırım ile beraberindekilere MHP’ye yeni katılım sağladıkları için üç hilal rozeti taktı.

"MHP kardeşliğin, huzur ve istikrarın en büyük limanıdır"
MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Devlet Bahçeli liderliğinde her zaman önce ülkem ve milletim diyen Milliyetçi Hareket Partisi’nin, aziz millet ve kutlu devlet bekası için büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Kayaalp, "Milletimiz bu fedakarlığı görüyor ve takdir ediyor. Bugün burada partimize yapılan katılımı, MHP’nin öncülüğünde verilen milli mücadeleye destek olarak kabul ediyoruz. Çünkü MHP, milli bekanın, milli duruşun yıkılmaz kalesi, kardeşliğin, huzur ve istikrarın en büyük limanıdır. Aramızda olmanızdan mutluluk duyduk. Bu vesileyle, Özkan Yıldırım olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyor, evinize hoş geldiniz diyorum" dedi.

"Ülkemize, yaşadığımız kente hizmet etmek istiyoruz"
Diyarbakır’da 27. dönem bağımsız milletvekili adayı olan Özkan Yıldırım ise, "Bizler, ülkemize, yaşadığımız kente hizmet etmek istiyoruz ve o nedenle buradayız. Hiçbir ferdi ötekileştirmeyen, 82 milyonu kucaklayan Milliyetçi Hareket Partisi’ni, bu ülkede yaşayan herkesin barış ve huzur içinde yaşamasının en önemli teminatlarından biri olarak görüyoruz. Samimi duygu ve düşüncelerle MHP’ne katılım sağladık. Bizlere kapıyı açan MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp ve ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu

Diyarbakır’da MHP gücüne güç katıyor

Diyarbakır’da MHP gücüne güç katıyor

Diyarbakır’da MHP gücüne güç katıyor

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