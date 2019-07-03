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Diyarbakır’da Milyonlarca Kök Kenevir Ele Geçirildi

03.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 6 milyon 686 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Bu, son yıllarda yakalanan en büyük miktar olarak kayıtlara geçti

Diyarbakır’da Milyonlarca Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır’da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 6 milyon 686 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Bu, son yıllarda yakalanan en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

Yaz aylarının gelmesiyle uyuşturucu operasyonlarına hız veren güvenlik güçleri, hafta sonu Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçeleri arasında kalan dağlık bölgede operasyon düzenledi. Yüzlerce asker, polis ve korucunun katıldığı operasyonda 26 noktaya baskın yapıldı. Baskınlarda 337 kilo toz esrar ile 1 milyonu kökü aşkın Hint kenevir ele geçirildi. Operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, ”Gerçekleştirilen temas arama faaliyetleri neticesinde; arazide çalılar arasına gizlenmiş çuval ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 337 kg esrar maddesi ile 26 ayrı noktada toplam 1 milyon 255 bin 464 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. Diyarbakır ili Lice ve Hazro ilçelerinde ele geçirilen kenevir bitkisi son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmakla birlikte milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesinin önüne geçilmiştir” denildi.

Lice ilçesinde dün gerçekleştirilen operasyonda ise 5 milyon kök kenevir yakalandı. Valilik konuyla ilgili“Arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 63 kg esrar maddesi, 72 ayrı noktada toplam 5 milyon 430 bin 704 kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 25.000 metre uzunluğundaki su hortumu ve 1 adet su motoru ele geçirilmiş, esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Diyarbakır ili Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir bitkisi, 26 Haziran 2019 günü ele geçirilen rekor sayıdaki kenevir miktarını geçerek son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur” açıklamasını yaptı.

Bu arada operasyonlar sırasında PKK’lı gruplar tarafından kullanılan 15 mağara tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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