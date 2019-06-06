HABER

Diyarbakır'da minibüs otobüse çarptı: 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da minibüs otobüse çarptı: 20 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Ergani-Çermik kara yolunda Hidayet Ceyhan yönetimindeki 21 AAL 463 plakalı yolcu minibüsü, Yolköprü Mahallesi mevkisinde aynı istikamette yolcu durağında bekleyen Yahya Kaçar idaresindeki 21 HD 254 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, yolcu minibüsündeki Medine, Zeynep, Bekir, Zübeyde, Remzi, Ramazan, Mizgin, Leyla, Zeynepnur, Figen, Mevlüde ve Yusuf Acun, Songül, Muhammet ve Sümeyye Ayhan, Uğur, Medine ve Umut Batu, Celal ve Zeycan Ceyhan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de yangınGÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de yangın
Su parkında bayram yoğunluğuSu parkında bayram yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çermik Diyarbakır Ergani trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.