HABER

Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI 4 OLDU Diyarbakır'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi daha yakalandı.

Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı (2)

GÖZALTI SAYISI 4 OLDU
Diyarbakır'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi daha yakalandı. Dün gece yapılan operasyonla Zana Ç. ve Devrim A.'nın yanı sıra bugün de eylem talimatını veren Süleyman K. ve Mehmet K. gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan toplam 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.
ATEŞE VERİLME ANI KAMERADA
Terör yandaşlarının, durdurdukları minibüsü ateşe vermeleri ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, yandaşların, yolcularını indirdikleri minibüsü yaktıkları görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı (2)Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı (2)

Van Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyutVan Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyut
'Evleniyoruz' yazılı otomobilden açılan ateşte ayağından vuruldu'Evleniyoruz' yazılı otomobilden açılan ateşte ayağından vuruldu
Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıNarkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.