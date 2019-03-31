HABER

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, muhtar adayları arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 500 Evler semtinde bulunan Evliya Çelebi Ortaokulu’nda yaşandı.

Diyarbakır’da, muhtar adayları arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 500 Evler semtinde bulunan Evliya Çelebi Ortaokulu’nda yaşandı. 8 adayın yarıştığı Barış Mahallesi’nde muhtar adaylardan biri, oy pusulasını okulun içinde dağıtmak istedi. Diğer adayın bunu kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olayın yaşandığı Evliye Çelebi Ortaokulu’na gelerek buradaki polislerden bilgi aldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.