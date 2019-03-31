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Diyarbakır'da muhtar adayları ve yakınları kavga etti: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinde aynı mahallede aday olan 2 muhtar adayı ve yakınları arasında kavga çıktı.

Diyarbakır'da muhtar adayları ve yakınları kavga etti: 2 yaralı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinde aynı mahallede aday olan 2 muhtar adayı ve yakınları arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, muhtar adaylarından birinin kardeşi ve oğlu bıçakla yaralandı.
Olay, öğleden sonra Barış Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi İlkokulu'nda meydana geldi. Barış Mahallesi'nin mevcut muhtarı ve adayı olan Sait A. ile diğer muhtar adayı Nevzat P. arasında okulda broşür dağıtılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınları da katılınca kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada muhtar adaylarından Sait A.'nın kardeşi Mehmet Ali A. ve oğlu Nevzat A. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Nevzat A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da okula gelerek bir süre inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da muhtar adayları ve yakınları kavga etti: 2 yaralıDiyarbakır'da muhtar adayları ve yakınları kavga etti: 2 yaralıDiyarbakır'da muhtar adayları ve yakınları kavga etti: 2 yaralıDiyarbakır'da muhtar adayları ve yakınları kavga etti: 2 yaralı

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