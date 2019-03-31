Diyarbakır'da 'muhtarlık' kavgası: 2'si ağır 14 yaralı

Emrah KIZIL/KOCAKÖY (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Bozbağlar Mahallesi'ndeki Hayderekan İlkokulu'na öğleden sonra oy kullanmaya gelen Barış Mahallesi'nin mevcut muhtarı ve adayı olan Sait A. ile diğer muhtar adayı Nevzat P. arasında, broşür dağıtılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınlarının da katılmasıyla kısa sürede tüfek, taş, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Jandarma, okul çevresinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alırken, yaralılar da sağlık görevlilerince ambulanslarla ilçe ve Diyarbakır'daki hastanelere sevkedildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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