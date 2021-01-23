Diyarbakır’da mühürlenen dairede alkollü eğlence yapanlara baskın

Diyarbakır’da polis ve zabıta ekipleri, 6 katlı binanın 2’nci katında, daha önce mühürlenen dairenin sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etmesi üzerine baskın yaptı. Yapılan baskında aralarında kadınların da olduğu 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Ofis semti Gevran Caddesinde bulunan 6 katlı apartmanın 2’nci katında kısıtlama saatinde alkollü eğlence yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese ekiplerce baskın yapılırken, polis ve zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede mühürlü olduğu tespit edilen dairede yakalanan ve aralarından kadınların da olduğu 9 kişiye, korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi.

Yapılan incelemenin ardından Yenişehir ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce daire yeniden mühürlendi.

