Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları

Diyarbakır’da HDP tarafından organize edilen Nevruz’a katılan vatandaşların dağılması sonrasında çıkan arbedede 30 kişi gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) organize ettiği Nevruz etkinliği Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Nevruz Park alanında kutlandı. Etkinliğe HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri, Diyarbakır il ve ilçe başkan adayları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesindeki alana gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin bazı noktalarına TOMA konuşlandırıldı.

7 bin polis görev aldı

Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde ise polis dün geceden itibaren yolları barikatlarla trafiğe kapatırken, Nevruz’un huzurlu bir şekilde geçmesi için 7 bin polis görev yaptı. Kutlamaya katılan vatandaşlar tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine sık sık sloganlar atıldı. Etkinliğe katılanlar uyarılara rağmen polis barikatlarını aşarak sahnenin bulunduğu alana girdi, kısa süreli arbede yaşanırken yüzü maskeli bazı kişilerin provokasyon amaçlı yüzünü kapattıkları dikkat çekti. Nevruz saat 11.00’de başlayarak saat 15.30’da sona erdi.