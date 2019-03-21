Diyarbakır'da nevruz; toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu (2)

ATEŞ YAKILDI, HALAYLAR ÇEKİLDİ Diyarbakır'da düzenlenen nevruz kutlamasına katılanlar, valiliğin izin verdiği 11.00 ile 16.00 arasında baharın gelişini kutladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, HDP milletvekilleri ile yerli ve yabancı davetlilerin de katıldığı kutlamada nevruz ateşi yakılırken, alanda toplanan yaklaşık 30 bin kişi, müzik eşliğinde uzun süre halay çekti. Kutlamalar sırasında bazı gruplar zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açtı. Görevliler tarafından uyarılan gruplar, sloganlara devam edince, sesleri artırılan müzikle bastırılmaya çalışıldı. Kutlamalarda HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ tarafından, başlattığı açlık grevini Diyarbakır'daki evinde sürdüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in yazdığı mektup okundu. PERVİN BULDAN KONUŞTU Konuşmaların yapıldığı platforma çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise nevruzu kutladı. Buldan, partisinin tutuklu milletvekillerine de selam göndererek, şöyle dedi:

"Ben buradan, bu görkemli alandan, dünyanın dört bir yanındaki bütün Kürtlerin nevruzunu kutluyorum. Tüm Kürtlere, dünya halklarına ve Ortadoğu halklarına selam olsun buradan sesimizin ulaştığı bütün dostlara, bütün yoldaşlara. Selam olsun Selahattin Demirtaş'a. Selam olsun Figen Yüksekdağ'a. Selam olsun Gülten Kışanak'a, İdris Baluken'e. Selam olsun Sırrı Süreyya Önder'e. Selam olsun bugün 134 gündür bedenini açlığa yatıran sevgili Leyla Güven'e. Selam olsun zindanlarda ve dışarıda bedenlerini açlığa yatıran bütün yoldaşlarımıza. Bu nevruz sizin nevruzunuzdur. Yine yaşatmak için kendi yaşamını feda eden Zülküf Gezen'in anısı önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum. Zülküf Gezen, Kemal Kurkut'a, Mazlum Doğan'a milyonların önünde sözümüzdür; yaşam kazanacak, barış kazanacak, çözüm kazanacak. 6 yıl önce Öcalan'ın mektubunu, yine bu meydanda ben okumuştum. 6 yıl önce bu meydanda hepimizin geleceğe dair barış umutları yeşermişti. O gün bu süreci bitirmeselerdi bugün bu meydanda sevgili Selahattin Demirtaş olacaktı, sevgili Leyla Güven olacaktı, sevgili Gültan Kışanak olacaktı. Bir kez daha bu halkın; barıştan, demokrasinden, özgürlüklerden vazgeçmeyeceğini söylüyoruz."