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Diyarbakır'da nükleer madde operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Operasyonda, 7 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 7 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kayapınar ilçesinde oturan bir şüphelinin kaliforniyum olduğunu iddia ettiği madde ile yaklaşık bin tarihi sikkeyi satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda zanlının, bahse konu maddeyi ve tarihi sikkeleri satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 7 gram kaliforniyum maddesi olduğu iddia edilen madde ile Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 167 bronz sikke, 10 gümüş sikke, 3 yüzük, 15 obje olmak üzere toplam bin 195 tarihi eser ele geçirildiği aktarıldı.

Ele geçirilen madde ve tarihi eserlerin, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alındığı ifade edilen açıklamada, olayla iltisaklı 3 şüphelinin gözaltına alındığı, bahse konu maddenin incelenmesi amacıyla AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bilgi verildiği vurgulandı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara, azim ve kararlılıkla, aralıksız devam edildiği belirtildi.

- Kaliforniyum en tehlikeli elementler arasında bulunuyor

Doğada bulunmayan ve radyoaktivite içeren "kaliforniyum", en tehlikeli elementler arasında yer alıyor.

Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesinden alan element, ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerde, bunun dışında petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırmalarında kullanılıyor.

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