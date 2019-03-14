Diyarbakır’da ‘Nükleer Madde’ Operasyonu

Diyarbakır’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dünyanın en tehlikeli nükleer metallerinden ‘kaliforniyum’ olduğundan şüphelenilen bir madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri, bulunan 7 gramlık maddenin gerçekten nükleer reaktörlerde kullanılan kaliforniyum ya da radyoaktif olup olmadığını araştırırken, uzmanlar bu kadar büyük miktarın bir arada olma ihtimalini zayıf buluyor.

Jandarma birimlerine ulaşan bir istihbaratta, Kayapınar ilçesinde bir kişinin 7 gram ‘kaliforniyum’ ve 1000 tarihi sikkeyi satmak için alıcı aradığı belirtildi. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri, operasyon kararı aldı.

Şahıs, elindeki maddeleri satmaya çalışırken suçüstünde yakalandı. Şüphelinin evinde ve arabasında yapılan aramada 7 gram kaliforniyum olduğu iddia edilen madde, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 1167 adet bronz, 10 adet gümüş sikke, 3 adet yüzük, 15 adet obje olmak üzere toplam 1195 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Tarihi eserler korumaya alınırken, kaliforniyumun incelenmesi için AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan yardım istendi.