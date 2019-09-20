Diyarbakır’da öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde bıçaklandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 kişi, gittikleri okulda kamu malına zarar verdikleri için görevli öğretmen tarafından uyarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından zanlılar, öğrencilerin gözü önünde öğretmene kesici aletlerle saldırarak darp etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Çınar Meslek Lisesi içerisinde bulunan kantinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2’si 18 yaşından büyük 3 kişi, kantin kapısını sert bir şekilde kapatınca öğretmen M.B. tarafından uyarıldı. Bunun üzerine şahıslar, öğretmene kim olduğunu sorunca M.B., “Ben burada görevli öğretmenim” dedi. Şahıslar öğretmenin verdiği cevap sonrası ellerinde bulunan kesicisi aletlerle M.B.’ye saldırmaya başladı.

Kulağından ve boynundan yaralandı

Öğrencilerin gözü önünde kesici aletlerle saldırıya uğrayan öğretmen M.B., sol kulağının arkasından ve boynundan aldığı darbeler sonucunda yaralanırken, can havli ile dışarı kaçtı. Meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ambulansla Çınar ilçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında şikayetçi oldu.