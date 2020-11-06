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Diyarbakır’da Öğretmenlere Operasyon

06.11.2020 19:51 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Eğitim-Sen’e üye 26 öğretmen gözaltına alındı. Öğretmenlerin ev ve okullarında arama yapıldı

Diyarbakır’da Öğretmenlere Operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Eğitim-Sen’e üye 26 öğretmen gözaltına alındı. Öğretmenlerin ev ve okullarında arama yapıldı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında yapıldı. Operasyonda halen Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel eğitim kurumları bünyesinde çalışan, Eğitim-Sen Üyesi 26 öğretmen gözaltına alındı.

Öğretmenlerin evlerinde yapılan aramaların ardından çalıştıkları okullara giden polis, kişisel dolaplarında da arama yaptı. Gözaltına alınan öğretmenler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Operasyona ilk tepki Eğitim-Sen Genel Merkezi’nden geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Hukuksuzluklar devam ediyor. Diyarbakır’da adresleri belli ve çağrıldığında ifade vermeye gidecek üyelerimizin, evlerine yapılan baskınla gözaltına alınmasını kınıyoruz. Sendikal faaliyetlere yönelik haksız hukuksuz tutuma son verilmeli, arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.

HDP’den ziyaret

Bu arada HDP’den bir heyet Eğitim-Sen Genel Merkezini ziyaret etti. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Rüştü Tiryaki dayanışma amacıyla Eğitim-Sen yöneticileriyle biraraya geldi.Ziyaretin ardından VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Milletvekili Rüştü Tiryaki, operasyonun yıldırma amacıyla yapıldığını söyledi. Tiryaki, “Uzunca bir süredir Türkiye'de muhaliflere yönelik benzer operasyonlar yürüyor. İktidar, hoşuna gitmeyen söylemler üreten, iktidarı eleştiren herkesi gözaltına alabiliyor, haklarında dava açarak, tutuklayarak susturmaya çalışıyor. Eğitim-Sen ve KESK de Türkiye'de demokrasi mücadelesinin önemli güçlerinden birisidir. Bugüne kadar doğruyu söylemekten çekinmediler. Eğitim-Sen’e yönelik operasyonu da bundan bağımsız düşünemiyorum. Çağrıldıklarında gidip ifade verebilecek, haklarındaki suçlama yöneldiğinde ne olduğunu söyleyecek insanları, sabahın bir saatinde bir operasyonla gözaltına alıyorlar. Bu bir korkutma yıldırmadır” dedi.

Operasyona bir tepki de Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi’nden geldi. Yenişehir İlçesi’ndeki Sanat Sokağı’nda açıklama yağmak isteyen sendika üyelerine izin verilmedi. Bunun üzerine grup sendika binası önünde açıklama yaptı. Grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Eş Başkanı Emine Akşahin, arkadaşlarının sendikal faaliyetler nedeniyle gözaltına alındığını söyledi. Akşahin, “Okullarda eğitim emekçilerinin gözaltına alınması birilerinin düşündüğü gibi toplumsal korku ve sindirme yaratmayacak tam tersine öfkeye neden olacaktır. Tamamı görevde olan, çağrılacakları zaman rahatlıkla ifade vermeye gidebilecek emekçilerin sabaha karşı evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmaları kabul edilebilir bir uygulama değildir. Katıldıkları sendikal faaliyetler gerekçe gösterilerek yapılan bu hukuksuz uygulamalar neticesinde anlıyoruz ki AKP hükümeti sendikalarımızı, anayasal haklarımızı yok saymakta, eylem ve etkinliklerimizi kriminalize etmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

Bu arada VOA Türkçe’nin adliye kaynaklarında aldığı bilgiye göre, soruşturma hakkında gizlilik kararı verildi. Avukatlar soruşturmanın içeriği hakkında bilgi alamadı.

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