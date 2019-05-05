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Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Diyarbakır’da sevenleriyle buluştu.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Diyarbakır’da sevenleriyle buluştu. Oğuzhan Koç, sevilen parçalarını seslendirirken, yoğun kalabalık nedeni ile izdiham yaşandı.
Kapılarını 10 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır halkına açan Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi’nin, 14 Ocak’ta başlayan ev kampanyasını çekilişi 5 Mayıs’ta son buldu. Görkemli bir şekilde gerçekleşen çekilişte 047166 numara sahibi Dılbırın Şimşek isimli tahlili, 210 bin liralık ev kazandı. Çekiliş sonrasında pop müziğin sevilen sesi Oğuzhan Koç sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Diyarbakırlı sevenlerine unutulmaz anlar yaşatırken alışveriş merkezinde izdiham yaşandı.
Çekilişi kazanan Dılbırın Şimşek, ünlü şarkıcı Koç’un elinden evin anahtarını aldı. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ayrıca sürpriz evlilik teklifi yapmak isteyen çifti sahneye davet etti.

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı

Diyarbakır’da Oğuzhan Koç izdihamı
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