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Diyarbakır'da okul öncesi eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 15:52 | Son Güncelleme

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır'da okul öncesi eğitimin kalitesinin artırılması için 6 milyon 800 bin lira tutarındaki 27 projeye katkı sundu - İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Arslan: - "Terörün panzehri eğitimdir"

DİYARBAKIR (AA) - Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA), Diyarbakır'da okul öncesi eğitimde kalitenin artırılması amacıyla uygulanan 27 projeye destek sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Arslan, merkez Kayapınar ilçesindeki Minikler Anaokulunda KKA'nın desteğiyle oluşturulan atölyelerin açılışında yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da okul öncesi eğitime ilişkin büyük çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 18 ay önce Diyarbakır'da 3-5 yaş grubunda yüzde 26 olan okullaşma oranın yüzde 48'e, 5 yaş grubunda yüzde 48'den yüzde 93'e yükseldiğine işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımıza Valilik ve görevlendirme yapılan belediyeler ile Karacadağ Kalkınma Ajansı büyük destek sunuyor. TÜİK verilerine göre, 18 ay önce okul öncesi eğitimde okullaşmada 81 il arasında 72. sıradaydık. Çalışmalar sayesinde bu yıl 12. sıraya yükselme başarısı gösterdik. İldeki tüm çocukları okula yönlendirdik. Diyarbakır büyük fikir adamı yetiştiren bir kent. Bundan sonra da inşallah böyle olacak. Terörün panzehri eğitimdir."

Arslan, KKA'nın Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı çerçevesinde 6 milyon 800 bin lira tutarındaki 27 projeye destek sunduğunu kaydetti.

Minikler Anaokulu Müdürü Feyyaz Çakmakçı da proje ile okulda akıl zeka oyunları sınıfı, görsel sanatlar, müzik ve drama atölyeleri oluşturulduğunu belirtti.

Törene, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari de katıldı.

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Diyarbakır Karacadağ Kalkınma Ajansı

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