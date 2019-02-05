Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da Milli Eğitim müdürlüklerince düzenlenen kurslara katılan binlerce kişi okuma ve yazmayı öğrendi. Diyarbakır, kent genelinde düzenlenen 5 bin 651 kursa katılım gösteren 77 bin 643 kadın ve 11 bin 577 erkek olmak üzere toplam 89 bin 220 kursiyerle Türkiye birincisi oldu.

Hayatın her alanında özellikle eğitimde kadınların önünü açmanın vazifeleri olduğunu aktaran Güzeloğlu, kent genelinde sayıları 100 bine yaklaşan kursiyerlerin yüzde 90'ının kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Güzeloğlu, "Sınıfları gezince her birinin heyecanını, gayretini ve azmini gördüm. Bir kısmı yeni başlamış bir kısmı ise bitirmek üzere. Bizden kursların sayısını artırmamız ve süresini uzatmamızı istediler." dedi.

"Her bir insanımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamak, onları mutlu etmek, bilgi ve becerilerine değer katmak noktasında bir çaba içerisindeyiz." diyen Güzeloğlu, bu kapsamda Diyarbakır'da çok kısa bir zaman içerisinde eğitimin her alanında büyük bir dönüşüm ve değişimi başardıklarını bildirdi.

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel geçmişine yakışır bir aşama kat ettiklerini söyleyen Güzeloğlu, "Annelere ve velilere teşekkür ediyorum, çağrımıza icabet ettiler ve meseleye sahip çıktılar. Evlatlarının geleceğini terör örgütlerinin istediği ve ülkenin değerlerini yok etmek isteyenlerin beklediği gibi değil her bir evladını yetiştirerek bu ülkeye hayırlı bir evlat yapmak, gelişmiş ve kalkınan bir ülkeye, Diyarbakır'a katkı sunmak anlamında bir tavır sergilediler." diye konuştu.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan da Türkiye genelinde okul öncesi eğitimde 70'inci sıralardan 12'nci sıraya, okuryazarlık seferberliğinde de Türkiye birinciliğine yerleştiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazananlar adına bazı kursiyerlere sertifika verildi.

