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Diyarbakır'da operasyon için 116 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bu ilçelere bağlı toplam 116 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.  Beş ilçeye bağlı 116 köy ve mezrada düzenlenecek operasyon öncesi, bugün saat 16.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmektedir" denildi.  Operasyon düzenlenecek ilçe ve köy isimleri de şöyle sıralandı: "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Çıralı, Kıyıköy, Dibekköy, Budak, Dallıca, Yolçatı, Tepe, Türeli, Ortaç, Kabakaya, Kutlu, Yalaza, Çavundur, Bağlan, Dolunay, Oyuklu, Arıklı, Serince, Çağdaş, Kayacık, Uçarı, Ziyaret ve Esenler köyleri ile Guçik, Ahmetbey, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Sınır, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Bakanlar, Kalkanlı, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak, Sağlam ve Esenli mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaağaç, Kamışlı, Bağcılar, Çukurca, Akbulak, Demirli, Düzce, Bayırköy, Temren, Güleç, Taşköprü, Barın köyleri ile Soldere, Maden, Dökmetepe, Yolugüzel, Gomanuri, Çay, Düzpelit, Yeşilce, Başçavuş, Havrik, Dolusalkım, Mutlu, Mezrimalaftü, Yenidam, Küçükbağcılar, Ortakuyu, Haruni, Zükrütlü, Keçiveren, Y.Polat, A.Polat, Malaabdo, Karapınar, Mevik, Kuyucak mazraları, Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere, Dağcılar, Çaldere, Bayrambaşı köyleri ile Kayabağı, Ergeçidi, Üçdirek, Alakuşak, Kaso, Seydankara, Erkenciler mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Kocbaba, Mutluca, Çitlibahçe, Sarıerik, Gözebaşı ve Ormankaya köyleri ile Şahgeldi, ve Eldeğmez mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu köyü ile Varlık ve Gökçe mazraları 12 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bu ilçelere bağlı toplam 116 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Beş ilçeye bağlı 116 köy ve mezrada düzenlenecek operasyon öncesi, bugün saat 16.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmektedir" denildi.
Operasyon düzenlenecek ilçe ve köy isimleri de şöyle sıralandı:
"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Çıralı, Kıyıköy, Dibekköy, Budak, Dallıca, Yolçatı, Tepe, Türeli, Ortaç, Kabakaya, Kutlu, Yalaza, Çavundur, Bağlan, Dolunay, Oyuklu, Arıklı, Serince, Çağdaş, Kayacık, Uçarı, Ziyaret ve Esenler köyleri ile Guçik, Ahmetbey, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Sınır, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Bakanlar, Kalkanlı, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak, Sağlam ve Esenli mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaağaç, Kamışlı, Bağcılar, Çukurca, Akbulak, Demirli, Düzce, Bayırköy, Temren, Güleç, Taşköprü, Barın köyleri ile Soldere, Maden, Dökmetepe, Yolugüzel, Gomanuri, Çay, Düzpelit, Yeşilce, Başçavuş, Havrik, Dolusalkım, Mutlu, Mezrimalaftü, Yenidam, Küçükbağcılar, Ortakuyu, Haruni, Zükrütlü, Keçiveren, Y.Polat, A.Polat, Malaabdo, Karapınar, Mevik, Kuyucak mazraları, Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere, Dağcılar, Çaldere, Bayrambaşı köyleri ile Kayabağı, Ergeçidi, Üçdirek, Alakuşak, Kaso, Seydankara, Erkenciler mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Kocbaba, Mutluca, Çitlibahçe, Sarıerik, Gözebaşı ve Ormankaya köyleri ile Şahgeldi, ve Eldeğmez mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu köyü ile Varlık ve Gökçe mazraları 12 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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