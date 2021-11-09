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Diyarbakır’da Operasyona Tepki

09.11.2021 06:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 kişinin gözaltına alındığı Diyarbakır merkezli operasyon, Diyarbakır’da protesto edildi. Protesto eylemine katılanlar polisin ev baskınlarına tepki gösteri

Diyarbakır merkezli dört kentte düzenlenen operasyona tepki amacıyla sendika, meslek odası, sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ‘Amed Emek ve Demokrasi Platformu’ isimli grup basın açıklaması yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan grup tepkilerini alkış ve sloganlarla gösterdi.

Daha sonra grup adına konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü Nasır Demirkıran, gözaltına alınanların sendikal faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındıklarını savundu. Şüphelilerin avukat görüşmesinin engellendiğini ifade eden Demirkıran şunları söyledi: “KESK, GENEL İŞ ve TMMOB’da yönetici ve üyelerinin sendikal çalışmalar dışında faaliyetleri bulunmayan arkadaşlarımızla avukatlarının görüşmeleri hukuksuz bir şekilde engellendi. Bu hukuksuz uygulamalar neticesinde anlıyoruz ki AKP hükümeti sendikalarımızı, meslek odalarımızı hedef almakta; anayasal haklarımızı yok saymakta, eylem ve etkinliklerimizi kriminalize etmeye çalışmaktadır.”

Demirkıran, sendikalara yönelik baskıların 2016 yılından itibaren arttığını ifade ederek, “2016 Eylül ayından itibaren toplumsal muhalefete yönelik gözaltılar, tutuklamalar, ihraçlar ve sürgünlerle emek, demokrasi ve barış mücadelemiz kriminalize edilmeye çalışılmakta ancak sürdürülen antidemokratik uygulamalara rağmen haklı mücadelemizi meşru bir zeminde sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha tekrar etmek istiyoruz ki bizler hak savunucuları olarak alacağınız bütün hukuksuz, adaletsiz kararlarınıza, uygulamalarınıza rağmen vazgeçmeyip, boyun eğmeyip mücadelemizi kaldığımız yerden sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Açıklamaya katılanlar bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

Polis baskınına tepki

Açıklama için toplanan sendika üyeleri, tepkilerini VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Yapı Yol Sen Şube Başkanı Siraç Çelik, arkadaşlarının polis baskınıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Arkadaşlarının telefonla ifadeye çağrılabileceğini savunan Çelik, “Biz bir telefon kadar size yakınız. Böylesi hukuksuz uygulamalara gerek yok. Bizi bir telefonla arasanız, biz zaten geliriz, seve seve geliriz, gelir ifademizi veririz. Çünkü biz hukuksuz hiçbir eyleme katılmadık, katılmayız” diye konuştu.

Eğitim Sen Kadın Sekreteri Ezgi Çelik de benzer bir tepki gösterdi. Çelik, gözaltına alınanların adreslerinin belli olduğuna dikkat çekerek, “Biz hepimiz çalışanınız, devlet memuruyuz, yerimiz belli, okulunuz belli. İfadeye çağırsalar gidebilecek insanlarız. Kendimize ifade edebilecek insanlarız. Bu şekilde ev baskınları ile bizi korkutarak, sindirerek evden almalarını doğru bulmuyoruz, uygulamaları kınıyoruz” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli dört ilde düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile sendika yöneticileri de bulunuyor. VOA Türkçe’nin polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında PSK Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, Tüm-Bel Sen Şube Eş Başkanı Baki Öndeş, SES Yöneticisi Gülhan Tekin, Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Eş Başkanı Arzu Koç ve Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arin Zümrüt, HDP Bağlar İlçe Eş Başkanı Nasır Yelter gibi isimler var. PSK Genel Başkan Yardımcısı Bozyel PKK’ya muhalif fikirleriyle tanınıyor.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler hakkında savcılık kararıyla 24 saat süreyle avukat kısıtlaması getirildi. Emniyete giden avukatlar, avukat kısıtlaması olduğu gerekçesiyle müvekkilleri ile görüşemedi.

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