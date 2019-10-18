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Diyarbakır'da organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ekonomik düzenin ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla organize suç örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, A.T. liderliğindeki tefecilik yapan organize suç örgütü tespit edildi. Ekipler, organize suç örgütünün mali kaynak hesap hareketlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda şüphelilere ve örgütün kullanımında bulunan üçüncü şahıslara ait banka hesaplarında 40 milyon lira para transferinin yapıldığını tespit etti.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, yaptıkları 7 aylık teknik takibinin ardından A.T., liderliğindeki suç örgütü mensuplarına yönelik Diyarbakır'da 15 Ekim günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün lideri A.T. ile G.T., D.T., Ş.T., F.T., C.G., M.Ö., T.Y., R.T. ve H.T. gözaltına alındı.
TEKNİK TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN SAHTE PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi, toplam değeri yaklaşık 20 milyon lira olan çok sayıda imzalı boş ve dolu senet ile çek, tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen yüksek miktarda dolar, Euro ve TL nakit para, şüphelilerin faizle verdikleri borçlara ilişkin tuttukları ajanda ve not defterleri, fiziki takip ten kurtulmak için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda plaka ele geçirildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Diyarbakır'da organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltıDiyarbakır'da organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltıDiyarbakır'da organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltıDiyarbakır'da organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

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