Diyarbakır'da organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ekonomik düzenin ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla organize suç örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, A.T. liderliğindeki tefecilik yapan organize suç örgütü tespit edildi. Ekipler, organize suç örgütünün mali kaynak hesap hareketlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda şüphelilere ve örgütün kullanımında bulunan üçüncü şahıslara ait banka hesaplarında 40 milyon lira para transferinin yapıldığını tespit etti.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, yaptıkları 7 aylık teknik takibinin ardından A.T., liderliğindeki suç örgütü mensuplarına yönelik Diyarbakır'da 15 Ekim günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün lideri A.T. ile G.T., D.T., Ş.T., F.T., C.G., M.Ö., T.Y., R.T. ve H.T. gözaltına alındı.