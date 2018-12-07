HABER

Diyarbakır'da otobüs kamyona çarptı: 4 ölü, 5'i ağır 25 yaralı (3)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 19:46 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi yakınlarında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, yağışlı ve sisli havada kontrolden çıkıp, önündeki kum yüklü kamyona arkadan çarptı.

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi yakınlarında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, yağışlı ve sisli havada kontrolden çıkıp, önündeki kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 5'i ağır 25 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır- Mardin karayolunun 25'inci kilometresinde, Çınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu akşam saatlerinde, önünde seyreden kum yüklü 21 VF 040 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine kaza bölgesine, çok sayıda UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Çarpma sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 25 kişi de yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan yolcular, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza bölgesinde yapılan yaralılar, kent merkezindeki özel ve devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Kaza bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Kamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur yaralandıKamyonun açılan arka kapağının çarptığı Ayşenur yaralandı
Çukurova Belediyesi'nde eski zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (5)Çukurova Belediyesi'nde eski zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Ankara'yı karıştıran Hakan Fidan iddiası! Erdoğan'dan ilk açıklama

Ankara'yı karıştıran Hakan Fidan iddiası! Erdoğan'dan ilk açıklama

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Songül Karlı'dan itiraf: Ayrılık bana çok yaradı

Songül Karlı'dan itiraf: Ayrılık bana çok yaradı

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! Hangi ilçede kim aday? İşte isim listesi

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! Hangi ilçede kim aday? İşte isim listesi

İlginizi Çekebilir

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük kiralık evlere fuhuş baskını! DEAŞ'lı terörist...

Günlük kiralık evlere fuhuş baskını! DEAŞ'lı terörist...

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.