HABER

Diyarbakır’da otomobil ambulansa çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 00:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir hastayı köyden alıp hastaneye bırakan ambulansa dönüş yolunda otomobil çarptı.

Diyarbakır’da bir hastayı köyden alıp hastaneye bırakan ambulansa dönüş yolunda otomobil çarptı. Kaza nedeniyle şok geçiren hemşire ve ambulans sürücüsünü çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Kaza, merkez Bağlar ilçesi Aram Tigran Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hastayı köyden alan 21 BL 289 plakalı ambulansa, hastasını hastaneye teslim ettikten sonra dönüş yolunda 21 EV 870 plakalı otomobil çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansta ve otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle şok geçiren ambulansta bulunan hemşire ve sürücü çevredekilerin yardımıyla sakinleştirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
Park halindeki karavan alevlere teslim olduPark halindeki karavan alevlere teslim oldu
Defineciler kazdığı tünelin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralıDefineciler kazdığı tünelin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Kayserispor'dan Hikmet Karaman kararı!

Kayserispor'dan Hikmet Karaman kararı!

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.