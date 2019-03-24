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Diyarbakır’da otomobil Kralkızı Barajı’na uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ve Eğil ilçeleri arasında virajı alamayan bir otomobil, Kralkızı Barajı’na uçtu.

Diyarbakır’ın Dicle ve Eğil ilçeleri arasında virajı alamayan bir otomobil, Kralkızı Barajı’na uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın Dicle ve Eğil ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kar yağışından dolayı virajı alamayan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Kralkızı Barajı’nın kapak kısmına uçtu. Otomobilin uçtuğunu gören baraj görevlileri koşarak suya atladı. Otomobilde bulunan 3 kişiyi suda boğulmak üzereyken çıkaran görevliler 112 sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eğil Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. AFAD ve itfaiye ekipleri barajda başkasının olup olmadığı konusunda botlarla arama kurtarma çalışması başlattı. Barajda başka birinin olmadığı anlaşılınca otomobil vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.
Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

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