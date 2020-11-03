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Diyarbakır’da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 12:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Mardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesinde meydana geldi.

Diyarbakır’da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Diyarbakır-Mardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin önünde seyreden motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Demir yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Demir daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

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