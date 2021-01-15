Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobll, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi ise yaralandı. Ağır yaralanan şahıs, karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.

Olay, Silvan-Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 CZY 042 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ozan Poyraz’ın hayatını kaybettiği, Ahmet Poyraz, Mustafa Karaalp, Veysi Poyraz, Dilek Karaalp ve Barış Poyraz’ın yaralandığı belirlendi. Kazada ağır yaralanan Barış Poyraz karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ozan Poyraz’ın cansız bedeni ise otopsi için morga sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

