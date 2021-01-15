HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

15.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobll, yoldan çıkarak takla attı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobll, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi ise yaralandı. Ağır yaralanan şahıs, karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.
Olay, Silvan-Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 CZY 042 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ozan Poyraz’ın hayatını kaybettiği, Ahmet Poyraz, Mustafa Karaalp, Veysi Poyraz, Dilek Karaalp ve Barış Poyraz’ın yaralandığı belirlendi. Kazada ağır yaralanan Barış Poyraz karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ozan Poyraz’ın cansız bedeni ise otopsi için morga sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Babasını öldürüp, annesini yaralamıştı: Beni evlendir dedim, 'Sen delisin' dedi, orada film koptuBabasını öldürüp, annesini yaralamıştı: Beni evlendir dedim, 'Sen delisin' dedi, orada film koptu
Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı oldu

Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı oldu

Adalet Bakanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında soruşturma izni

Adalet Bakanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında soruşturma izni

NATO'daki Türkiye-Yunanistan görüşmeleri yeniden başlıyor

NATO'daki görüşmeler yeniden başlıyor

Son dakika! Ereğli'de yolcu otobüsü devrildi

Ereğli'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Adalet Bakanlığı personellerinin aşı olma sırası 2021... İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?

İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?

Babasını öldürüp, annesini yaralamıştı: Beni evlendir dedim, 'Sen delisin' dedi, orada film koptu

Babasını öldürüp, annesini yaralamıştı: Beni evlendir dedim, 'Sen delisin' dedi, orada film koptu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.