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Diyarbakır’da otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde meydana geldi.

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır’da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mardin yolu üzerinde seyir halinde olan 21 DD 334 plakalı otomobilin sürücüsü, plakası alınamayan bir otomobilin aniden önüne kırması ile frene bastı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tedavilerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Takla atan otomobilin koltukları yola saçılırken, kaza yapan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 4 yaralı

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