Diyarbakır'da otomobil ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir otomobilin ticari taksiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GZ 2847 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semti Ekinciler Caddesi'nde Mehmet Emin Onur'un (50) kullandığı ticari taksiye arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle arkası otomobilin üzerine çıkan taksi, daha sonra yana devrildi.
Kazada yaralanan taksi şoförü Emin Onur, 112 Acil Servis ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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