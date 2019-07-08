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Diyarbakır'da otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 3 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 3 yaralı 

KOCAKÖY (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Bingöl yolunda meydana geldi. Kocaköy ilçesindeki Çaytepe köyü mevkiinde Mehmet Kılıç yönetimindeki 21 AAN 562 plakalı otomobil, önündeki Şükrü Ekin'in kullandığı 12 AL 722 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, iki sürücü ile minibüste bulunan bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

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